«Гривна» отремонтирует ливневку на набережной Гребного канала за 43 млн рублей

Подрядчиком на ремонт системы ливневой канализации на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде выбрано ООО «Гривна», которое ранее разработало проект работ. Контракт заключат по стоимости 43 млн руб., стоимость незначительно снизилась в ходе торгов, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступило городское Управление инженерной защиты территорий. «Гривне» предстоит проложить на набережной трубы, заменить люки на колодцах, установить новые дождеприемники. Работы нужно завершить до 2 ноября.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Гривна» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в феврале 1996 года с уставным капиталом 12,5 тыс. руб. Основной деятельностью является строительство инженерных коммуникаций для водо- и газоснабжения. Директор — Алексей Ермоленко, владелец — Николай Тарасов. По итогам 2022 года выручка составила 1,1 млрд руб. (+66,7% к 2021 году), чистая прибыль увеличилась вдвое, до 23,4 млн руб.

Деньги на ремонт выделены из бюджета Нижнего Новгорода. В 2023 году расходы на содержание ливневок увеличены в 2,7 раза, до 185 млн руб.

Елена Ковалева