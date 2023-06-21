«Теплосеть» сообщила об испытаниях в двух районах на юге Петербурга

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» информирует о проведении гидравлических испытаний в двух районах города — Московском и Фрунзенском.

Как сообщили в компании, 21 июня в зону испытаний Фрунзенского района войдут тепловые сети, расположенные на улицах: Малая Балканская, Белградская, Турку, Белы Куна, Будапештская, Софийская, Пражская, Димитрова, Белградская, Фучика, Софийская, а также в Альпийском переулке.

В Московском районе проверят теплосети на улицах: Звездная, Орджоникидзе, Типанова, Кузнецовская, Бассейная, Ленсовета, проспектах Космонавтов, Витебском, Дунайском, Московском, Юрия Гагарина, Южном и Московском шоссе.

Температура воды в тепловых сетях во время проведения испытаний не будет превышать 40 градусов, уточнили в «Теплосети СПб».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что другая ресурсоснабжающая организация города — ГУП «ТЭК СПб» — запланировала 28 испытаний труб до 23 июня.

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