«ТЭК СПб» запланировал 28 испытаний труб до 23 июня

В период с 19 по 23 июня ГУП «ТЭК СПб» проведет 28 гидравлических испытаний в зоне ответственности на территории Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба предприятия в пятницу, 16 июня.

19 июня серия испытаний пройдет в Выборгском, Пушкинском и Красносельском районах Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленинградской области. В следующие дни будут проверяться сети Приморского, Красногвардейского, Невского, Фрунзенского и Колпинского районов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура проверит управляющую компанию, дом которой на юго-западе Петербурга заливает кипятком.

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