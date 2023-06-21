«Дневник.ру» предложил еще одну концессию на создание цифровой образовательной платформы Тамбовской области

Власти Тамбовской области опубликовали документацию о торгах на создание по концессии цифровой образовательной платформы в регионе. С частной инициативой вышло ООО «Дневник.ру».

Заявки принимаются до 21 июля. Если на торги никто не заявится, концессионное соглашение будет заключено с инициатором.

Концессия рассчитана на десять лет до 2033 года. «Дневник.ру» планирует создать платформу, которая поможет «эффективной информатизации образовательного сектора» региона, повысить прозрачность образовательного процесса, обеспечить информационную открытость образовательного сектора, предоставить общую информацию о сфере образования в интернете, принимать электронные заявления и также зачислять в организации, увеличить число зарегистрированных в ЕСИА граждан через авторизации с помощью ЕСИА в сервисах электронных журналов и дневников.

Начальное расчетное значение ежедневных пользователей составляет 95,7 тыс. человек (без учета летних месяцев). Ежегодно этот показатель будет растить. Начальное значение запросов в секунду — 400, их ежегодный прирост — 200.

Компания планирует вложить в платформу 10,5 млн руб., в том числе 4,4 млн в ее создание и 6,1 млн в ее дальнейшее обслуживание. Чистая приведенная стоимость проекта (NVP, объем средств, который инвестор ожидает получить от проекта, после возврата первоначальных вложений и периодических денежных оттоков) оценивается в 12,9 млн. За десять лет компания планирует получить 54,5 млн выручки.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дневник.ру» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в феврале 2009 года для создания и использования баз данных и информационных ресурсов. Уставный капитал — 300 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 178,7 млн руб., чистая прибыль — 784 тыс. Гендиректором является Гавриил Леви. Он же через цепочку юрлиц контролирует 79% компании. Среди других конечных владельцев — Антон Сысонов (18%) и Алексей Соловьев (3%).

В 2022 году «Дневник.ру» уже предлагал тамбовским властям аналогичную концессию. Тогда компания планировала вложить 10,9 млн руб. и выручить 68,3 млн. Та платформа должна обеспечить в среднем 83,8 тыс. уникальных активных пользователей в день (без учета летних месяцев). На те торги никто не заявился. О заключении концессии не сообщалось.

О строительстве тамбовских школ по концессиями читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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