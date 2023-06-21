Украинские военные 20 июня выпустили по Белгородской области 96 снарядов и несколько беспилотников

В Белгородской области за 20 июня зафиксировано 96 прилетов со стороны Украины. Кроме того, отметил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, были сброшены взрывные устройства и сбит беспилотник.

По Валуйскому городскому округу выпущено 30 снарядов из «Града» — по 15 пришлись на село Казинка и хутор Леоновка. Кроме того, ПВО сбила украинский беспилотник. Пострадавших нет, в Леоновке повреждены два частных дома.

Шебекинский горокруг был обстрелян 23 раза. По селу Муром выпущено восемь артиллерийских и пять минометных снарядов, по хуторам Балки и Панков — по пять минометных снарядов. Кроме того, в селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка, на который пришлось 19 снарядов. Пострадавших нет, нарушено энергоснабжение.

По селу Вязовое Краснояружского района выпущено 12 снарядов из миномета. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано семь прилетов по хутор Старый. Пострадавших и разрушений нет.

Село Пороз Грайворонского горокруга обстреляно пять раз. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях в приграничных регионах читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте