Назначены выборы думы Тольятти

Выборы депутатов городской думы Тольятти назначены на 10 сентября текущего года. Соответствующее решение принял городской парламент в среду на очередном заседании. Об этом сообщает администрация Тольятти.
«Выборы думы Тольятти VIII созыва пройдут по мажоритарной системе. Это значит, что город будет разделен на 35 округов, по каждому из которых будет избран свой депутат»,— говорится в сообщении.
Состав городского парламента VII созыва думы избирался по смешанной системе. Так, на избирательных участках граждане получали два бюллетеня и могли проголосовать за политическую партию и отдельно взятого кандидата.
Ранее стало известно о том, что выборы губернатора Самарской области пройдут в течение трех дней. Их проведут 8, 9 и 10 сентября текущего года.