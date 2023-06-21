Назначены выборы думы Тольятти

Выборы депутатов городской думы Тольятти назначены на 10 сентября текущего года. Соответствующее решение принял городской парламент в среду на очередном заседании. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: Администрация Тольятти

«Выборы думы Тольятти VIII созыва пройдут по мажоритарной системе. Это значит, что город будет разделен на 35 округов, по каждому из которых будет избран свой депутат»,— говорится в сообщении.

Состав городского парламента VII созыва думы избирался по смешанной системе. Так, на избирательных участках граждане получали два бюллетеня и могли проголосовать за политическую партию и отдельно взятого кандидата.

Ранее стало известно о том, что выборы губернатора Самарской области пройдут в течение трех дней. Их проведут 8, 9 и 10 сентября текущего года.

Георгий Портнов