Собянин: доходы бюджета Москвы с начала года выросли на 6–7%

Рост доходов бюджета Москвы в 2023 году превышает прогноз примерно в 1,5 раза, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, в прогноз был заложен рост на 4,5%, но с начала года доходы выросли на 6–7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены»,— сказал господин Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что власти «все 12 лет работают над тем, чтобы увеличить бюджетные доходы». «Все вложения в город, начиная от благоустройства и заканчивая транспортом, кратно окупаются и привлекают частные инвестиции... Доля нефтегазовых компаний в бюджете за эти годы снизилась с 17% до 3%. И естественно, не является доминирующей»,— уточнил Сергей Собянин.

Он подписал закон о бюджете на 2023 год и период 2024–2025 годов в ноябре. Предполагается, что доходы Москвы в 2023 году составят почти 3,747 трлн, расходы — 4,183 трлн руб. Дефицит бюджета в этом году оценивали на уровне 436,2 млрд руб. Господин Собянин допускал, что к концу года столица выйдет «даже с профицитом». Он также не исключал выхода Москвы на рынок заимствований в 2025–2027 годах.

Лаура Кеффер