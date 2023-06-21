Власти Липецка отменили торги на закупку девяти автобусов за почти 156 млн рублей

Управление муниципального заказа Липецка отменило закупку девяти автобусов на 155,7 млн руб. Причины такого решения в аукционной документации.

Власти планировали получить девять белых низкопольных автобусов на газомоторном топливе вместимостью 103 человека с 25–30 посадочными местами до конца октября.

Торги обжаловало московское ООО «Техником-экспресс», которое осенью 2022 года получило контракт на поставку 46 автобусов за 650 млн руб. По мнению компании, заказчик установил значение мощности двигателя «не менее» 230 кВт, а этот параметр применим к силовой установке марки «Вейча» серии WP9H336 и таким образом ограничивает число участников торгов. В «Техникоме-экспресс» считают, что под заявленные характеристики подходят только автобусы «Волгабаса».

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы посчитало жалобу необоснованной. В ведомстве отметили, что заказчик при необходимости может включить в описание объекта закупки требующиеся ему дополнительные характеристики, позволяющие «в наибольшей степени» описать планируемый к приобретению товар: «В данном случае заказчиком установлено значение мощности двигателя в виде неконкретного значения, позволяющего предложить разные значения такой характеристики. Заказчиком приведено обоснование необходимости приобретения автобусов с мощностью не менее заявленной».

Власти отменили торги до подведения их итогов.

О развитии электротранспорта в Липецке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Трамвай желаний».

Александр Прытков

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