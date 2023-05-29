В Липецке закупят еще девять автобусов за 155 млн рублей

Управление муниципального заказа Липецка объявило закупку автобусов на 155,7 млн руб. Речь идет о девяти низкопольных автобусах вместимостью 103 человека с 25-30 посадочными местами. Согласно документам закупки, автобусы должны быть доставлены в Липецк до конца октября. Автобусы должны быть белого цвета и работать на газовом топливе. Источник финансирования контракта — бюджет города Липецка.

Гарантийный срок должен составлять не менее 18 месяцев или не менее 150 тыс. км пробега, но и не менее срока гарантии производителя товара. Поставщика планируют определить 8 июня.

В прошлом году липецкий автопарк пополнился 25 газомоторными машинами по федеральному проекту «Чистый воздух». На эти цели было выделено 500 млн руб.

Кроме того, Липецк стал одним из городов-участников пилотного федерального проекта комплексного развития городского наземного электротранспорта. На его реализацию выделены субсидии из региональной и федеральной казны — около 14 млрд руб.

Мария Старикова

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