Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Ижевска объявят 29 июня

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы столицы Удмуртии объявят на сессии гордумы, которая состоится 29 июня. Предстоит также утвердить состав конкурсной комиссии, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Кроме того, в повестку предстоящий сессии включили внесение поправок в бюджет города на этот год. В частности, планируется увеличить доходную и расходную части, а дополнительные средства направить на содержание и ремонт дорог и обустройство проекционных переходов около образовательных учреждений.

Напомним, 26 мая глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о завершении работы из-за перехода на новое место. Подробности в настоящее время не известны. Столицей Удмуртии он управлял больше четырех лет.