Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи начали проверку после столкновения троллейбуса и автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи начали проверку после ДТП с участием автобуса и троллейбуса, в результате которого пострадали три человека. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что проверка ведется на предмет наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Для установления причин аварии и выяснения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим, проводятся экспертизы. По итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел днем 20 июня на ул. Щербакова. В ДТП попали пассажирские автобус №182 и троллейбус №6. Проверку по факту аварии также начали в прокуратуре.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...