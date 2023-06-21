Следователи начали проверку после столкновения троллейбуса и автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи начали проверку после ДТП с участием автобуса и троллейбуса, в результате которого пострадали три человека. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что проверка ведется на предмет наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Для установления причин аварии и выяснения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим, проводятся экспертизы. По итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел днем 20 июня на ул. Щербакова. В ДТП попали пассажирские автобус №182 и троллейбус №6. Проверку по факту аварии также начали в прокуратуре.

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