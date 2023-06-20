На улице Щербакова в Екатеринбурге столкнулись автобус и троллейбус, есть пострадавшие

В Екатеринбурге на улице Щербакова произошло ДТП с участием пассажирских автобуса №182 и троллейбуса №6, в результате которого за медицинской помощью обратились три пассажира. Точное количество пострадавших будет установлено по результатам проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживают указанные маршруты. В частности, будет проверено, проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом на линию. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.

Напомним, ранее прокуратура Свердловской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Известно, что утром 21 мая на 81 км трассы столкнулись маршрутное такси Iveco, в котором находились пять пассажиров, и цементовоз «КамАЗ». Водитель маршрутки погиб.

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