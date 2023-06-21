Пермская компания «Меридиан» провела испытания по групповой маркировке пива

Пермский интегратор технического оборудования для маркировки «Меридиан» вместе с изготовителями отечественного лазера провели испытания у крупнейшего производителя пива в РФ. Как сообщают в «Меридиане», испытания состоялись 5 июня на производственной площадке в Санкт-Петербурге.

Тестирование проводилось для отработки решения по групповой маркировке продукции с помощью лазерной технологии в условиях реального производства. Технология утверждалась как полноценный метод маркировки. Испытания прошли успешно, это подтвердили инженеры и представители компании по производству пива. Во время тестирования специалисты зафиксировали выход на максимальную производительность группиратора 50 тактов, или 72 тыс. бутылок в час.

Следует отметить, что используемый метод маркировки продукции относится к методам прямого нанесения и является самым быстрым и современным методом, который ранее не использовался у производителей пивной отрасли.

ООО "Меридиан"