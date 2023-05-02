Педагог и студент колледжа из Оренбурга подозреваются во взяточничестве

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего студента и 50-летнего преподавателя колледжа. Учащемуся инкриминируется ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), преподавателю – ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что студент не написал выпускную квалификационную работу, это грозило ему невозможностью допуска к сдаче итоговых государственных экзаменов. В свою очередь педагог получила взятку и помогла учащемуся с написанием указанной работы, выяснили силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле текущего года в Оренбурге было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении другого студента и педагога колледжа. Следствие заподозрило их в схожей преступной схеме.

Георгий Портнов