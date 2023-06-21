Директор конкурса «Мисс Екатеринбург» ушла с поста после 24 лет работы

Директор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова, занимавшая пост с 1998 года, уходит со своего поста. Об этом она сообщила в соцсетях. Госпожа Петракова пояснила, что ее участие в качестве директора не соответствует личным и профессиональным амбициям.

«Горжусь возможностью поработать с такой талантливой и преданной командой, благодарна каждому из вас за ваше сотрудничество и поддержку. Считаю, что мы очень хорошо потрудились, и я, с чистой совестью отпуская этот проект, планирую свою дальнейшую творческую жизнь»,— отметила Светлана Петракова.

Порталу Е1.ru она заявила, что что решение об уходе было принято в том числе из-за разногласий с новой командой, которая работает над организацией конкурса.

Напомним, в этом году организацией конкурса займется компания, связанная с Гильдией строителей Урала. Оператором мероприятия станет команда «Оргкомитет Строитель», которая организует форум 100+ TechnoBuild и празднование Дня строителя в Екатеринбурге.

Финал «Мисс Екатеринбург» пройдет 17 августа в Историческом сквере города. Ведущим станет шоумен Дмитрий Хрусталев. Победительница конкурса на протяжении года будет официальным лицом Екатеринбурга, представляя город на мероприятиях в сфере культуры и искусства.

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