Организацией конкурса «Мисс Екатеринбург» займутся строители

Организацией конкурса «Мисс Екатеринбург» в 2023 году займется компания, связанная с Гильдией строителей Урала. Как рассказали в пресс-службе Гильдии, оператором мероприятия станет команда «Оргкомитет Строитель», которая организует форум 100+ TechnoBuild и празднование Дня строителя в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом, один из основателей конкурса Светлана Петракова остается его директором и, как и прежде, будет вести работу с участницами. «За 25 лет истории проведения общегородского конкурса наша команда никогда не позволяла себе стагнации и репутационных потерь. Мы рады новому партнерству и надеемся вместе сделать прекрасное шоу»,— рассказала госпожа Петракова.

Компания планирует провести перезагрузку конкурса и расширить круг партнеров. Финал конкурса планируют провести на Плотинке в дни празднования 300-летия Екатеринбурга.

Генеральным продюсером проекта станет Вера Белоус. «В год 300-летия Екатеринбурга особенно важно, чтобы конкурс прошел на таком же качественном уровне, как другие мероприятия, приуроченные к этой дате. Мы хотим, бережно сохраняя традиции конкурса, добавить ему актуальности»,— прокомментировала Вера Белоус.

По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, конкурс часто называют талисманом празднования Дня города и в этом году появилась идея сделать его в новом формате. Организаторы напомнили, что прием заявок на участие в конкурсе стартует в мае, а финальное шоу пройдет в августе.

Напомним, в прошлом году мисс Екатеринбург стала 20-летняя Татьяна Кузьмина. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов.

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