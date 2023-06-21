Во Владивостоке нашли гражданку Австрии, пропавшую в Вене в 2022 году

Во Владивостоке нашли 27-летнюю гражданку Австрии, которая была в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД.

В Австрии сообщали, что она внезапно покинула свое место жительства в Вене в октябре 2022 года. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола, добавили в ведомстве.

Местоположение девушки установило отделение национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Приморскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий. «Указанная информация была передана по каналам Интерпола зарубежным коллегам, в связи с чем правоохранительные органы Австрии прекратили международный розыск 27-летней гражданки»,— сказано в сообщении ведомства.

Как утверждают «РИА Новости» со ссылкой на МВД, у девушки также есть гражданство России. Она сама решила приехать в Россию к родственникам.

Олеся Павленко