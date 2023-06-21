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Коммерсантъ FM
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В Белом доме отрицают переговоры с Ираном по ядерной сделке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не обсуждает с правительством Ирана ядерную сделку. По его словам, Вашингтон ведет переговоры с Тегераном о задержанных в Иране американских гражданах.

«Ни о какой сделке речи не идет. <…> Что касается их ядерных амбиций, президент Байден четко дал понять, что мы не позволим Ирану достичь ядерно-оружейного потенциала. Он предпочел бы, чтобы мы могли добиться такого результата дипломатическими методами. Но в данный момент дипломатия в этом вопросе не рассматривается»,— сказал Джон Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Господин Кирби добавил, что это не означает, что Белый дом отказался от дипломатического решения вопроса о ядерном потенциале Ирана. «Президент хочет иметь в своем распоряжении иные варианты, чтобы быть уверенным в том, что исход в виде обладающего ядерным оружием Ирана невозможен»,— сказал он.

Джон Кирби пояснил, что нынешние переговоры Вашингтона и Ирана касаются задержанных в Иране граждан США. Он не привел подробности, но отметил, что обсуждение возвращения в США задержанных американцев продолжаются.

Ранее глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди заявил, что США и Иран близки к соглашению об обмене пленными и ряду других договоренностей. По его словам, в центре обсуждения Вашингтона и Тегерана были перспективы возврата к ядерной сделке. The New York Times со ссылкой на источники писала, что соглашение о сделке может быть неформальным.

Подробнее — в материале «Ъ» «У США нашелся и к Ирану свой подход».

Олеся Павленко

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