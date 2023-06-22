При микроскопическом исследовании в культурах [из Северного Ледовитого океана] наблюдалась, несомненно, пестрая смесь организмов, в которой преобладали кокки разной величины. Посев этой смеси на контрастный агар с рыбным бульоном дал целый ряд пигментных организмов — тут были кокки самой разнообразной величины и всевозможных оттенков: красных, красноватых, малиновых, оранжевых, желтых, соломенных. Такого разнообразия различно окрашенных форм мне не приходилось встречать при других бактериологических анализах. Среди них не было ни одного, способного образовать азотистую кислоту, но были зато организмы, развивающиеся при почти полном отсутствии органических веществ.

Академик Борис Исаченко, Исследования над бактериями Северного Ледовитого океана, 1914 г.