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Коммерсантъ FM
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Прилетели!

«Ракета совсем близко подлетела к Луне. Нагретые газы, с силой вырывавшиеся из сопла двигателя, подняли с поверхности Луны тучи пыли, которые, поднимаясь все выше и выше, окутали ракету со всех сторон!

— Что это? — недоумевал Незнайка.— Не то дым, не то пыль! Может быть, какой-нибудь вулкан внизу?..

Как раз в этот момент ракета опустилась на поверхность Луны. Произошел толчок. Не удержавшись на ногах, Незнайка и Пончик покатились на пол кабины. Некоторое время они сидели на полу и молча глядели друг на друга. Наконец Незнайка сказал:

— Прилетели!»

Николай Носов, «Незнайка на Луне»

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