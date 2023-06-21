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Коммерсантъ FM
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CAS оставил в силе рекомендацию МОК о лишении IBA признания

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил срочную просьбу Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении исполнения рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении организации признания. Об этом во вторник сообщила пресс-служба CAS.

7 июня исполком МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня. 15 июня CAS зарегистрировал апелляцию IBA. Вместе с апелляционной жалобой IBA подала срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока арбитражная панель не вынесет окончательного решения.

«Председатель апелляционной арбитражной палаты Спортивного арбитражного суда сегодня отклонил срочный запрос IBA о приостановлении исполнения оспариваемого решения. Таким образом, оспариваемое решение остается в силе, проведение внеочередной сессии МОК остается без изменений»,— говорится в заявлении пресс-службы CAS.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA. 5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.

ТАСС

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