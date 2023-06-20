Ученый РАН Петров: загрязненные стоки из Каховского водохранилища не угрожают курортам Кубани

Угрозы того, что после разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС грязные воды дойдут до курортов Краснодарского края и Крыма нет. Об этом рассказал порталу 161.ru ведущий научный сотрудник, руководитель отдела экологии бентоса ФИЦ «Институт биологии южных морей Ковалевского» РАН, кандидат биологических наук Алексей Петров.
Фото: loon.site
Он отметил, что сброс воды является в первую очередь гуманитарной и социально-экономической катастрофой, поскольку жители затопленных населенных пунктов потеряли имущество и пострадали физически. Сброс воды в Черное море не так опасен, он напоминает большой весенний паводок.
В водохранилище действительно долгое время сбрасывались стоки от промышленной Криворожско-Запорожской агломерации, а также с орошаемых и удобряемых полей стекали воды с пестицидами, тяжелыми металлами и отходами химических производств. Они накапливались на дне водохранилища и теперь вымываются, поднимаются и движутся к Черному морю.
Однако ветра и впадающие в него реки сформировали основное черноморское течение. По словам ученого, оно движется против часовой стрелки. Двигаясь вдоль берегов, оно разделяется Крымским полуостровом на Западный и Восточный круговороты или «очки Книповича».
«Эти «очки», можно сказать, относят водные массы от берегов Крыма в западном направлении, поэтому загрязненные стоки из Каховского водохранилища и Днепро-Бугского лимана не должны вообще попасть к нашим черноморским берегам»,— отметил Алексей Петров.
Он подчеркнул, что рыбные запасы Черного моря не пострадают. По его словам, есть мидий, выращенных на специальных марикультурных фермах в Крыму и на Кубани можно, поскольку их выращивают в чистых акваториях. Кроме того, они проходят обязательный санитарный контроль.
Однако фермерское рыбоводство в Крыму может пострадать. Это связано с тем, что искусственные пруды наполнялись из Северо-Крымского канала, который обмелеет или вообще может пересохнуть.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Это спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области. По данным на 20 июня, число погибших увеличилось до 38. Еще 115 человек пострадали. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram