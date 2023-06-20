Ученый РАН Петров: загрязненные стоки из Каховского водохранилища не угрожают курортам Кубани

Угрозы того, что после разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС грязные воды дойдут до курортов Краснодарского края и Крыма нет. Об этом рассказал порталу 161.ru ведущий научный сотрудник, руководитель отдела экологии бентоса ФИЦ «Институт биологии южных морей Ковалевского» РАН, кандидат биологических наук Алексей Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он отметил, что сброс воды является в первую очередь гуманитарной и социально-экономической катастрофой, поскольку жители затопленных населенных пунктов потеряли имущество и пострадали физически. Сброс воды в Черное море не так опасен, он напоминает большой весенний паводок.

В водохранилище действительно долгое время сбрасывались стоки от промышленной Криворожско-Запорожской агломерации, а также с орошаемых и удобряемых полей стекали воды с пестицидами, тяжелыми металлами и отходами химических производств. Они накапливались на дне водохранилища и теперь вымываются, поднимаются и движутся к Черному морю.

Однако ветра и впадающие в него реки сформировали основное черноморское течение. По словам ученого, оно движется против часовой стрелки. Двигаясь вдоль берегов, оно разделяется Крымским полуостровом на Западный и Восточный круговороты или «очки Книповича».

«Эти «очки», можно сказать, относят водные массы от берегов Крыма в западном направлении, поэтому загрязненные стоки из Каховского водохранилища и Днепро-Бугского лимана не должны вообще попасть к нашим черноморским берегам»,— отметил Алексей Петров.

Он подчеркнул, что рыбные запасы Черного моря не пострадают. По его словам, есть мидий, выращенных на специальных марикультурных фермах в Крыму и на Кубани можно, поскольку их выращивают в чистых акваториях. Кроме того, они проходят обязательный санитарный контроль.

Однако фермерское рыбоводство в Крыму может пострадать. Это связано с тем, что искусственные пруды наполнялись из Северо-Крымского канала, который обмелеет или вообще может пересохнуть.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Это спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области. По данным на 20 июня, число погибших увеличилось до 38. Еще 115 человек пострадали. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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