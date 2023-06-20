Гендиректором «Спартака» назначен Олег Малышев

На должность генерального директора московского «Спартака» назначили члена совета директоров футбольного клуба Олега Малышева. На этом посту он сменил Евгения Мележикова, который покинул клуб по соглашению сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Малышев

Фото: ФК «Спартак-Москва» Олег Малышев

Фото: ФК «Спартак-Москва»

«Олег Малышев входит в совет директоров ФК ''Спартак-Москва'', ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом»,— говорится в сообщении клуба.

Евгений Мележиков работал гендиректором «Спартака» с июня 2021 года. Прежде он был управляющим директором и директором по безопасности клуба.

Олег Малышев вошел в состав совета директоров в 2022 году. До этого он работал в сети компаний PricewaterhouseCoopers. Также он основатель компании OKS Labs.