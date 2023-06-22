Личные рекомендации

Наш организм предоставлен нам во временное пользование. Поэтому в наших с вами интересах эксплуатировать его грамотно, с заботой, не подвергая резким и вредным воздействиям, сохраняя его функции как можно дольше. И это категорически не означает лежать на печи, изредка вставая. Потому что для восстановления, да и просто для поддержания в тонусе он нуждается в активной жизни. Также вполне в наших силах его правильно кормить (что совсем не означает «обильно»), тренировать его физическую и умственную активность путем их чередования, вакцинироваться от наиболее опасных заболеваний, вовремя мониторить основные параметры организма и вовремя и грамотно лечить методами доказательной медицины при выявлении в результате мониторинга отклонений в его функционировании. И тогда многие инфекции и неинфекционные заболевания либо вообще нас не коснутся, либо пройдут легко.