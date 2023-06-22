Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Личные рекомендации

Наш организм предоставлен нам во временное пользование. Поэтому в наших с вами интересах эксплуатировать его грамотно, с заботой, не подвергая резким и вредным воздействиям, сохраняя его функции как можно дольше. И это категорически не означает лежать на печи, изредка вставая. Потому что для восстановления, да и просто для поддержания в тонусе он нуждается в активной жизни. Также вполне в наших силах его правильно кормить (что совсем не означает «обильно»), тренировать его физическую и умственную активность путем их чередования, вакцинироваться от наиболее опасных заболеваний, вовремя мониторить основные параметры организма и вовремя и грамотно лечить методами доказательной медицины при выявлении в результате мониторинга отклонений в его функционировании. И тогда многие инфекции и неинфекционные заболевания либо вообще нас не коснутся, либо пройдут легко.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...