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Суд назначил наказание жителю Краснодара, избившему фельдшера скорой помощи до сотрясения мозга

Суд вынес наказание жителю Краснодара, который избил фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи краевой БСМП. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в своем Telegram-канале.

Фото: краевая клиническая БСМП

Фото: краевая клиническая БСМП

«Обвиняемый получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства и иск о возмещении морального ущерба в размере 30-ти тысяч рублей»,— отметили в БСМП.

11 февраля врачам поступило сообщение о человеке без сознания у ночного клуба. Приехав на место, бригада скорой помощи не обнаружила пострадавшего. Очевидцам начали задавать вопросы. На месте находился 30-летний пьяный мужчина. Он бросился с кулаками на фельдшера бригады и нанес удары по лицу. В итоге врач получил сотрясение головного мозга и глубокую рану в области глаза.

Татьяна Ручкина

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