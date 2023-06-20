Тамбовские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих порохового завода в Котовске

Управлением СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих в одном из зданий на территории порохового завода в Котовске. В ведомстве считают, что имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В СКР напомнили, что днем в Котовске на территории завода произошел хлопок в одном из зданий с последующим возгоранием. В результате погибли четыре человека, а количество пострадавших уточняется. «Все погибшие – мужчины, работники порядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы»,- уточнили в СКР.

На территории завода продолжает работать следственная группа, деятельность которой лично координирует руководитель регионального управления СКР Александр Полшаков. «Проводится осмотр места происшествия, допросы очевидцев, а также ряд иных следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего»,- добавили в ведомстве.

Владимир Зоркий