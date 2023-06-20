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Продажа алкоголя на выпускной вечер запрещена в Шигонском районе Самарской области

Полный запрет на розничную продажу алкоголя введен на территориях отдельных населенных пунктов муниципального района Шигонский из-за празднования окончания обучения в образовательных учреждениях. Распоряжение правительства Самарской области опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Запрет на продажу алкоголя будет действовать 24 июня с 8:00 до 23:00 (MSK+1) в Шигонском районе в поселках Волжский Утес, Береговой, а также селах Малячкино, Новодевичье, Шигоны и Усолье. Ранее аналогичное ограничение было введено в Самарской области в Тольятти, Отрадном, Жигулевске, а также в населенных пунктах Кинельского и Челно-Вершинского районов.

Георгий Портнов

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