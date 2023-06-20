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Экс-депутат муниципалитета Ярославля за мошенничество приговорен к принудительным работам

Кировский районный суд Ярославля 20 июня признал бывшего депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам принудительных работ. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» из зала суда.

Алексей Таганов после приговора

Алексей Таганов после приговора

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Алексей Таганов после приговора

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Следствие считало, что обвиняемый забирал себе денежные средства, выплачиваемые его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения». Ущерб городскому бюджету за период с ноября 2017 по июнь 2020 года составил 662676 руб.

Прокуратура требовала для Алексея Таганова 4 лет колонии общего режима. Кировский районный суд приговорил экс-депутата к 4 годам, но потом заменил наказание в колонии на 4 года принудительных работ с удержанием 15% его зарплаты в доход государства. После вступления приговора в законную силу господин Таганов должен будет самостоятельно проследовать к месту отбытия наказания — в исправительный центр.

Сам подсудимый уже заявил, что будет обжаловать обвинительный вердикт.

«Имеет место оговор. С 2020 года ведётся хорошо спланированная компания по моей дискредитации, связанная с моей активной общественно-политической деятельностью. Я и сейчас хочу подтвердить, что любой бывший, любой настоящий депутат может оказаться на моём месте. В любой момент. Потому что на сегодняшний день, насколько мне известно, система муниципалитета так и устроена»,— заявил корреспонденту «Ъ-Ярославль» Алексей Таганов.

Также он отметил, что в судебный процесс вызывались его коллеги-депутаты, причем как нового созыва, так и прежнего, в котором работал господин Таганов.

«Ни со стороны бывшего председателя муниципалитета (Артур Ефремов - Ъ), ни со стороны действующего председателя муниципалитета (Сергей Калинин - Ъ), ко мне никаких претензий, собственно говоря, предъявлено не было. И муниципалитет никаких исков ко мне не предъявлял»,— сказал Алексей Таганов.

Гражданский иск в рамках уголовного дела предъявила прокуратура Ярославской области. Суд постановил взыскать с экс-депутата всю сумму незаконно полученных им денег в сумме 662767 руб. До погашения этого долга имущество Алексея Таганова останется под арестом.

Андрей Иванов

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