Начался суд по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения Самарской области

Стартовал судебный процесс по делу бывшего чиновника из Владикавказа Сослана Бериева. Его подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения Самарской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Предварительное слушание состоится 23 июня. Информация опубликована на сайте Октябрьского районного суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, Сослан Бериев инициировал создание в регионе ООО «СТЕХ». Компания выигрывала госконтракты на поставку компьютерной техники в медицинские учреждения региона. Часть бюджетных средств могли вывести, считает следствие.
Сослан Бериев окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Этот же университет окончил заместитель министра Самарской области — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев.
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