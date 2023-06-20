Начался суд по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения Самарской области

Стартовал судебный процесс по делу бывшего чиновника из Владикавказа Сослана Бериева. Его подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения Самарской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Предварительное слушание состоится 23 июня. Информация опубликована на сайте Октябрьского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Сослан Бериев инициировал создание в регионе ООО «СТЕХ». Компания выигрывала госконтракты на поставку компьютерной техники в медицинские учреждения региона. Часть бюджетных средств могли вывести, считает следствие.

Сослан Бериев окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Этот же университет окончил заместитель министра Самарской области — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев.

Подробнее в материале «Ъ-Волга» – «Из СИЗО под домашний арест»

Ани Айвазян