Здоровьесберегающие решения

В числе вопросов, связанных с работой российского здравоохранения, в текущем году на ПМЭФ также обсудили и факторы риска, которые приводят к развитию хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), занимающих основное место в структуре смертности населения России. По мнению экспертов, по отношению к ряду из них необходимо начать практиковать подходы, основанные не на запретах, а на «умном» регулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Айрат Фаррахов

Фото: Фонд Росконгресс Депутат Госдумы Айрат Фаррахов

Фото: Фонд Росконгресс

По оценкам Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, совокупный экономический ущерб от ХНИЗ в России составляет 3,6 трлн руб. в год, что эквивалентно 4,2% ВВП. Причем бОльшая его часть обусловлена трудопотерями и сокращением численности населения из-за преждевременной смертности. Об этом в ходе сессии ПМЭФ под названием «Здоровьесбережение нации: умные решения для модификации факторов риска» заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо искать эффективные решения, которые помогут снизить влияние факторов, провоцирующих возникновение неинфекционных заболеваний. В их числе — неправильное питание, недостаток физической активности и вредные привычки.

Масштаб проблемы табакокурения в России, по словам члена правления Национального общества по изучению атеросклероза Александра Филиппова, огромен. «Порядка 30 млн наших граждан являются активными курильщиками, не говоря уже о пассивном курении, поэтому данная проблема не может решаться путем только ограничительных мер. Если по разным причинам мы не можем полностью исключить действие такого агрессивного поведенческого фактора риска, как курение, разумно его модифицировать. Бездымные технологии — тот инструмент, который позволяет снизить этот риск, хотя и не устранить полностью»,— подчеркнул господин Филиппов.

Впервые концепция снижения вреда от табакокурения была сформулирована британским психиатром Майклом Расселом в опубликованной в журнале BMJ в 1976 году статье «Сигареты с низким содержанием смолы и средним уровнем никотина — новый подход к более безопасному курению». Рассел предлагал снизить уровень смолы в сигаретах до низкого или очень низкого, сохранив средний уровень никотина, что должно было привести к снижению риска рака легкого и других заболеваний легких. Впоследствии ряд аналитических исследований подтвердил правильность этого подхода.

Отечественный опыт применения этой концепции в регуляторной практике впервые произошел еще в СССР. «Проведенный нами в те годы химический анализ табачного дыма показал, что в 90% производимых и импортируемых сигарет концентрация смол крайне высока. Поэтому мы рекомендовали Минздраву регламентировать их содержание, снизив концентрацию с 30 до 15 мг. Это привело к уменьшению заболеваемости и смертности от всех злокачественных новообразований в период с 1993 по 2013 год, при этом у мужчин стандартизованный показатель смертности от рака легкого снизился примерно на 40%. Это наш отечественный пример, который говорит об эффективности концепции снижения вреда»,— рассказал завотделом клинической эпидемиологии НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Давид Заридзе.

«В 2013 году были приняты достаточно жесткие антитабачные меры, однако данные ВЦИОМа показывают, что уже с 2017 года количество курильщиков в России перестало падать и застыло на одном уровне. Теперь можно смело констатировать, что запретительные меры себя полностью исчерпали»,— заявил зампредседателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергей Катасонов.

По его словам, Минздрав не принимает во внимание имеющиеся результаты исследований, подтверждающих потенциал применения альтернативной никотинсодержащей продукции для курильщиков с сильной никотиновой зависимостью, которые не мотивированы на отказ. «Если мы будем и дальше продолжать следовать запретительной политике — ответная реакция будет совершенно обратной»,— заявил он.

Мнение Директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов — о главных факторах возникновения хронических заболеваний. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива — Александр Владимирович, тема сессии, которую вы модерировали на ПМЭФ,— здоровьесбережение нации. Расскажите, пожалуйста, какова в настоящее время структура заболеваемости и смертности в России и мире? Какие заболевания превалируют? — Уже много десятилетий в структуре смертности как в России, так и во всем мире превалируют хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), к которым относятся болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические и респираторные заболевания, а также сахарный диабет. На них суммарно приходится до 71% всех случаев смерти в мире. Для примера: каждые 2 секунды один человек в возрасте от 30 до 70 лет умирает от ХНИЗ, что составляет приблизительно 15 млн смертей в мире. — Если рассматривать именно ХНИЗ, то какое заболевание вносит наибольший вклад в смертность населения? — В структуре смертности от ХНИЗ лидирующую позицию занимают сердечно-сосудистые заболевания: на них приходится 43,6% всех смертей от ХНИЗ. На втором месте — онкологические заболевания (21,9%), на третьем — заболевания органов дыхания (9,5%). — Получается, хронические неинфекционные заболевания являются самой настоящей эпидемией? Расскажите, пожалуйста, каковы основные факторы риска развития ХНИЗ? — Все неинфекционные заболевания развиваются благодаря одинаковому набору факторов риска. В их число входит, например, неправильное питание, недостаток физической активности, вредные привычки. Предупреждение и лечение различных заболеваний — это еще не все решение проблемы. Основой профилактики и контроля неинфекционных заболеваний является здоровый образ жизни (ЗОЖ). Формирование естественной мотивации населения к здоровым привычкам и к ЗОЖ в целом является главным двигателем для достижения целей здоровьесбережения нации. — Могли бы сформулировать какие-то рекомендации для тех, кто хотел бы снизить для себя риск развития ХНИЗ? — Обычно я рекомендую своим пациентам следовать нескольким простым, но эффективным рекомендациям. Например, выполнять различные упражнения в соответствии со своими физическими возможностями, чтобы избежать перегрузок. Также для сердечно-сосудистого здоровья необходимо грамотно оптимизировать время сна и отдыха и адекватно восполнять потребности своего организма через здоровое, сбалансированное питание. Наконец, необходимо отказаться от курения и алкоголя — и если при этом вы испытываете какие-либо затруднения, необходимо обратиться за помощью к врачу. — Приведенная вами ранее статистика показывает, что сегодня в России сложилась парадоксальная ситуация в сфере здравоохранения: даже с учетом самых современных методов лечения показатели заболеваемости и смертности от ХНИЗ до сих пор остаются на высоком уровне. Как это можно исправить? — В этих условиях приоритетом государства должно стать укрепление здоровья нации за счет борьбы с вредными привычками. Одна из самых распространенных вредных привычек — это табакокурение. В десятках стран все бОльшую популярность набирает концепция модификации рисков, основанная на снижении вредного воздействия на организм с целью повышения качества жизни и постепенного отказа от вредных привычек. Это современный подход к лечению табачной зависимости пациентов, который уже успешно применяется в современной практике врача в ряде стран и поэтому может применяться в том числе в России. Данный подход может стать тем самым драйвером, который поможет изменить текущую ситуацию по распространению табакокурения в реалиях России. — Какие конкретные меры может предпринять государство в рамках концепции модификации рисков, чтобы сдвинуть этот показатель в более позитивную сторону? — В рамках борьбы с табакокурением государство и медицинское сообщество должны рассматривать все имеющиеся альтернативы, так как от этого зависят жизнь и здоровье миллионов граждан. Например, с точки зрения этой концепции в качестве альтернативы для пациентов, которые не отказываются от курения сигарет, можно рекомендовать переход на электронные системы нагревания табака (ЭСНТ). Согласно результатам исследований, содержание вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоле ЭСНТ в среднем на 90–95% ниже, чем в дыме традиционных сигарет. Современные научные данные показывают, что бездымные табачные изделия представляют собой многократно меньшие риски по сравнению с традиционными сигаретами. Этот факт необходимо принять во внимание на законодательном уровне и начать дифференцировать никотинсодержащую продукцию в соответствии с ее реальным уровнем риска.

По словам главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, сегодня на ХНИЗ приходится до 71% всех случаев смерти в мире. «Мы научились лечить своих пациентов, назначать им лекарства, однако мы забываем о существовании более эффективных мер, в частности о модификации факторов риска и профилактике. Мы должны применять не только строгие, но и более гибкие стратегии, так как очень непросто убедить пациента с серьезной табачной зависимостью бросить вредную привычку»,— рассказала профессор.

Согласно Международной классификации болезней ВОЗ, никотиновая зависимость — это болезнь. Однако никакая никотинзаместительная терапия, по мнению Давида Заридзе, не приведет к успеху, если с пациентом не работает профессиональный психолог. При этом если никотинзаместительная терапия не работает, профессор допускает переход на альтернативные системы доставки никотина, поскольку содержание канцерогенов и токсикантов в них значительно ниже, чем в обычных сигаретах. «Самое главное, чтобы пациент бросил курить сигареты»,— считает Давид Заридзе.

По данным Royal College of Physicians, «имеются доказательства того, что опасность для здоровья, возникающая при использовании бездымных технологий, не превышает 5% вреда от курения традиционных сигарет и 0,5% пожизненного риска развития онкологических заболеваний». Как отметил Александр Филиппов, нужны новые стратегии как со стороны государства, так и со стороны профессиональных медицинских сообществ, а потребитель, в свою очередь, должен получать точную информацию о существующих альтернативах исключительно на основе современных научных исследований.

Элла Щукина