Верховный суд Белоруссии оставил без изменений приговор Светлане Тихановской

Верховный суд Белоруссии рассмотрел апелляцию на приговор оппозиционному политику Светлане Тихановской. В марте она заочно была приговорена к 15 годам лишения свободы. Приговор Минского городского суда оставлен без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Тихановская

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Светлана Тихановская

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. «Приговор вступил в законную силу»,— сообщает Верховный суд Белоруссии. Ранее, не согласившись с решением суда первой инстанции, Тихановская обжаловала приговор, сообщает БЕЛТА.

Светлана Тихановская признана виновной в заговоре, совершенном с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к захвату госвласти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, разжигании социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности и измене государству.

Другими фигурантами дела являются Павел Латушко, который приговорен к 18 годам лишения свободы, а также Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, которым назначено по 12 лет колонии. От них жалоб на решение Минского городского суда не поступало.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Белоруссии в 2020 году. Согласно официальным результатам, на выборах она заняла второе место. После оглашения этих данных в республике начались протесты. 11 августа 2020 года Светлана Тихановская покинула Белоруссию, объявив себя национальным лидером страны.

Мария Федотова