В Удмуртии официально можно купаться на 10 пляжах

Жители Удмуртии могут купаться на 10 пляжах, получивших официальное разрешение. Ответственные за них лица подготовили документы и проверили дно, а песок и вода прошли экспертизу на соответствие санитарным нормам. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по республики Алексей Анохин, пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

На пляжах вывешивают флаги, по цвету которых можно понять, разрешено ли здесь купание. Так, если вывешен красный или черный флаг, посещать водоем нельзя. Нарушителям грозят штрафы. «Особенно это касается тех, кто купается под запрещающими знаками, в нетрезвом виде или создает угрозу жизни себе и окружающим»,— подчеркнул господин Анохин.

Напомним, городской пляж в Ижевске не прошел проверку на качество воды.