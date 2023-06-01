Купаться на пруду в Ижевске нельзя из-за несоответствия воды санитарным требованиям

По результатам исследования вода на пруду в столице Удмуртии не получила положительного эпидемиологического заключения, а песок на пляже признан безопасным. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Таким образом, купаться в ижевском пруду нельзя, о чем свидетельствует черный шар на спасательной вышке. Здесь также установили таблички с предупреждением. Однако загорать и заниматься спортом на пляже можно.

В течение летнего сезона каждые 10 дней здесь будут проводиться исследования проб воды на наличие паразитов, микробиологический и химический состав. Сотрудники административных инспекций будут выходить с рейдами на пляж, проводить профилактические беседы, а также составлять протоколы о нарушении запрета купания. Нарушителю грозит штраф в размере от 150 до 2 тыс. руб.