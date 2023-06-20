Движение по трассе Екатеринбург — Тюмень запустят на два года позже

Реконструкция трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень завершится в 2026 году, а не в 2024-м, как планировалось ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Уралуправтодор». Перенос сроков связан с перераспределением бюджетных средств.

Помимо этого «Уралуправтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт участка трассы около Верхней Пышмы. Начальная цена контракта — почти 3,9 млрд руб. Подрядчик должен будет расширить участок дороги длинной почти 12 км с двух до четырех полос. Работы должны быть завершены до 15 ноября 2025 года.

Ранее «Ъ» сообщал, что две трассы, проходящие через Свердловскую область, планируют исключить из перечня федеральных автодорог. Согласно проекту постановления правительства, речь идет о всей трассе Р-351 Екатеринбург—Тюмень и об участке трассы Р-242 от Ачита до Екатеринбурга.

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