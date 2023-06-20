Компания бизнесмена Гавриловского построит на проспекте Космонавтов 29-этажный дом

Компания владельца БЦ «Высоцкий» Андрея Гавриловского построит на проспекте Космонавтов, 9 в Екатеринбурге 29-этажный дом. Как следует из Единой информационной системы жилищного строительства, работы ведет специализированный застройщик «Городской пруд».

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Согласно материалам системы, дом комфорт-класса будет рассчитан ан 961 квартиру, жилая площадь составит 26,3 тыс. кв. м, количество мест в паркинге — 163. Также на территории планируют оборудовать одну детскую и одну спортивную площадки. Напомним, в начале этого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки данной территории на проспекте Космонавтов.

Ввести в эксплуатацию дом планируют во втором квартале 2026 года, выдать ключи — 30 августа 2026 года.

По данным портала Е1, люди, которые собираются жить здесь или в соседних ЖК обеспокоены тем, что парковочных мест будет не хватать. Сам господин Гавриловский заявил изданию, что в в компании рассчитали потребность в парковке и уверены, что мест хватит. «Мы даже готовы продавать места в подземном паркинге жильцам соседних ЖК»,— прокомментировал бизнесмен.

Отметим, рядом ведет строительство компания ПИК (федеральный застройщик возводит квартал «Космонавтов, 11»), а также местный девелопер «Ривьера Инвест Екатеринбург» строит ЖК «Космос».

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