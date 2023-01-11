Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орлов утвердил проект планировки участка на Космонавтов, который застроит компания Гавриловского

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории на проспекте Космонавтов, 9. Как заявлялось ранее, застраивать данную территорию будет компания «Нижнеисетский пруд», связанная с уральским бизнесменом Андреем Гавриловским.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как указано в документе, общая площадь проектируемой территории составляет 0,77 га. Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства – 38,6 тыс. кв. м, жилье займет 26,3 тыс. кв. м. «Перспектива демографического развития территории: численность населения перспективной жилой застройки – 878 человек», — указано в постановлении. На территории также планируют разместить детский сад на 50 мест и подземную автостоянку на 151 место. Срок реализации проекта – 2025 год.

Отметим, что рядом ведет строительство компания ПИК (федеральный застройщик возводит квартал «Космонавтов, 11»), а также местный девелопер «Ривьера Инвест Екатеринбург» строит ЖК «Космос».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Мария Игнатова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...