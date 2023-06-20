Квартальные начнут штрафовать жителей Екатеринбурга за неправильную парковку

Администрация Екатеринбурга наделит квартальных полномочиями штрафовать горожан за парковку на тротуарах. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов на заседании гордумы, отвечая на вопрос депутата Александра Колесникова.

«Поребрики разрушаются, создаются неудобства для пешеходов»,— заявил Александр Колесников о проблеме неправильной парковки на территориях жилых домов. По его словам, квартальные не принимают меры, так как «у них нет сейчас полномочий составлять протоколы».

По словам Алексея Орлова, сейчас завершаются активные работы по муниципальному контролю в сфере благоустройства. Он заявил, что в ближайшее время возобновится «массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей», так как региональной энергетической комиссией (РЭК) был утвержден новый тариф. Мэр Орлов отметил, что меры будут приниматься, чтобы машины не парковались на газонах, а плата за парковку осуществлялась.

Напомним, региональная РЭК подготовила новые тарифы на эвакуацию машин с места нарушения на спецстоянку. Согласно им, эвакуация мотоцикла будет стоить 2,4 тыс. руб., автомобиля массой не более 5 тонн — 2,7 тыс. руб., грузовика или автобуса — 11 тыс. руб., крупногабаритного транспорта — 30,8 тыс. руб.

Полина Хабарова

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