В Екатеринбурге в 1,6 раз подорожает стоимость эвакуации автомобилей

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области подготовила новые тарифы на эвакуацию машин с места нарушения на спецстоянку, говорится в проекте документа, опубликованном на сайте ведомства. Новые тарифы РЭК:

эвакуация мотоцикла — 2,4 тыс. руб.

эвакуация автомобиля массой не более 5 тонн — 2,7 тыс. руб.

эвакуация грузовика или автобуса — 11 тыс. руб.

эвакуация крупногабаритного транспорта — 30,8 тыс. руб.

Новым постановлении вводится единая цена для всего региона. Согласно предыдущему постановлению от 14 августа 2019 года, за перевозку на штрафстоянку водители в Екатеринбурге платили 1,65 тыс. руб., что в 1,6 раз ниже планируемых показателей в 2023 году.

В некоторых населенных пунктах цена за эвакуацию составляла всего 655 руб. Больше всего платили водители в Асбестовском, Белоярском, Заречном, Рефтинском и Малышевском городских округах и из Верхнего Дуброво (1,7 тыс. руб.).

Диана Сунагатуллина

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