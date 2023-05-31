«Остров фортов» примет Военно-морской салон

С 21 по 25 июня 2023 года пройдет XI Международный военно-морской салон (МВМС). В качестве новых площадок МВМС выбраны Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте. Организатором МВМС-2023 выступает Министерство промышленности и торговли РФ при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная цель проведения МВМС — предоставить производителям и разработчикам вооружения возможность демонстрации научного и технического потенциала

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Главная цель проведения МВМС — предоставить производителям и разработчикам вооружения возможность демонстрации научного и технического потенциала

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На МВМС-2023 экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. Будут продемонстрированы корабли и морская техника, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морская авиация, инфраструктура обеспечения судостроения, новые отраслевые технологии и перспективные материалы.

Также в рамках МВМС-2023 запланированы научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы. В частности, в рамках салона пройдет XII Международная конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях». Участниками конференции будут командиры и офицеры военно-морских флотов и береговой охраны, руководители и представители судостроительных предприятий, научных организаций и конструкторских бюро, университетов и общественных администраций России и других стран мира. Кроме того, в деловую программу вошла VII Международная научно-практическая конференция «Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем», PLM-форум «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка» и другие мероприятия.

Первый МВМС прошел в Санкт-Петербурге в 2003 году. Далее он работал с периодичностью раз в два года. Площадкой МВМС долгие годы была территория «Ленэкспо», в 2021-м конгрессная часть салона прошла в «Экспофоруме», а выставочная — в пассажирском порту «Морской фасад». За 20 лет своего существования выставка приобрела высокий международный статус и востребованность, получила устойчивую динамику развития. Аналогичными мероприятиями за рубежом являются выставки Euronaval во Франции и IMDEX Asia в Сингапуре.

Главная цель проведения МВМС — предоставить производителям и разработчикам вооружения возможность демонстрации научного и технического потенциала, продвигать информацию о новейших российских достижениях, способствовать развитию деловых контактов предприятий ОПК России с иностранными коллегами, а также налаживание производственной кооперации при создании образцов вооружений и военной техники. В рамках мероприятий МВМС будет подписан ряд важных соглашений, договоренностей, проведены сотни официальных переговоров и рабочих встреч.

К салону готовы

«Мы рады принимать в "Острове фортов" Международный военно-морской салон,— рассказывает руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.— Это первое крупное деловое мероприятие на территории туристско-рекреационного кластера. Проделан большой объем работы, чтобы создать в Кронштадте площадку, подходящую для выставок и форумов такого масштаба и значения. Конгрессно-выставочный центр в кластере "Остров фортов" — это 60 тыс. кв. м благоустроенных площадей, 15 тыс. кв. м из которых — выставочное пространство, и максимально комфортные условия для экспонентов и гостей мероприятий. Большое спасибо Минпромторгу России и всем причастным за конструктивное сотрудничество в строительстве этого объекта. Уверена, что МВМС-2023 пройдет на самом высоком уровне».

Стоит добавить, что в конце апреля в рамках проверки подготовки к МВМС-2023 состоялась рабочая поездка в Кронштадт статс-секретаря — заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, где были подтверждены запланированные сроки сдачи объекта к проведению МВМС. «Уверен, что конгрессно-выставочный центр будет пользоваться популярностью не только для проведения мероприятий военно-морской тематики, но и для различных выставок, деловых встреч, культурных событий. Масштаб работы огромный: я имею в виду и музей с конгрессно-выставочным центром, и в целом всю туристско-рекреационную зону, которая создается благодаря проекту "Остров фортов"»,— подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Способствовать продвижению

Многие компании участвуют в МВМС регулярно и делятся своими выводами о значимости данного мероприятия как для своей организации, так и, в целом, для военной и гражданской судостроительной промышленности.

Традиционно Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейший экспонент МВМС. Корпорация неоднократно отмечена организаторами салона за лучшую выставочную экспозицию, рассказывает генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов. В 2021 году на юбилейном X МВМС корпорация и входящие в нее предприятия приняли участие в переговорах с зарубежными официальными делегациями из 12 стран, провели более сотни встреч с российскими партнерами. На каждом салоне руководителями ОСК подписываются соглашения и контракты с российскими и зарубежными контрагентами.

«Перед отечественными судостроительными предприятиями сейчас поставлены новые цели по импортозамещению и импортоопережению. Предстоит решить много задач по модернизации предприятий и росту эффективности производства. Нам надо многое учесть в самые сжатые сроки: от реалий отечественной и мировой экономики, адаптирующихся к новым условиям, до опыта боевых действий в рамках СВО. Тем ценнее для нас дни общения с нашими друзьями и коллегами из России и дружественных нам зарубежных стран на традиционно гостеприимной площадке МВМС в Санкт-Петербурге. Мы готовы представить интересную, насыщенную новыми моделями и образцами продукции экспозицию. Мы с нетерпением ждем многочисленных встреч с нашими традиционными деловыми партнерами и друзьями»,— сказал господин Рахманов.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» сообщила, что предприятие планирует представить на МВМС-2023 модели специального судна для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301 «Игорь Белоусов» и дизель-электрического ледокола проекта 21181 «Илья Муромец». «В целом Международный военно-морской салон способствует укреплению партнерских связей, обмену опытом среди ведущих предприятий в области судостроения и кораблестроения, морской навигации и вооружений»,— отметили в компании.

По словам пресс-службы АО «Концерн "Гранит-Электрон"» (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), на протяжении уже 20 лет МВМС служит для предприятия главной площадкой по продвижению высокотехнологичной продукции на мировом и внутреннем рынках и для эффективного делового общения специалистов по вопросам развития ВТС и международной кооперации. Данная выставка оказывает большое влияние на развитие российского кораблестроения и приборостроения как ведущих отраслей промышленности Санкт-Петербурга. «На МВМС-2023 мы представим наиболее перспективные отечественные технологии создания морского оружия, актуальные гражданские разработки. Среди продукции военного назначения: современные радиоэлектронные комплексы, обеспечивающие выработку данных целеуказания высокоточному ракетному оружию, артиллерийским, торпедным комплексам, навигационную безопасность кораблей, освещение воздушной и надводной обстановки с повышенной скрытностью; обнаружение воздушных, морских и наземных объектов. Также будут представлены радиолокационные станции для подводных лодок новейшего поколения и системы управления ракетным и торпедным оружием»,— рассказал представитель пресс-службы.

Кроме того, добавил он, будет представлена продукция гражданского и двойного назначения разработки концерна, а это радиолокационные комплексы различных модификаций: судовые и береговые РЛС, в том числе для работы в условиях Арктики. Аппаратура востребована, имеет положительные отзывы и успешно участвует в программе импортозамещения в обеспечение технологической независимости страны.

Значение МВМС для нашего города, морской столицы России, сложно переоценить, констатирует первый заместитель генерального директора — коммерческий директор АО «Машиностроительный завод "Армалит"» Евгений Коптяев. Факты говорят за себя: ежегодно со стапелей верфей Санкт-Петербурга спускают от 10 до 20 кораблей и судов. Продукция судостроительной отрасли составляет почти четверть всей промышленной продукции Северной столицы. АО «Армалит» — лидер по выпуску судовой арматуры, флагман отечественного арматуростроения на протяжении многих десятков лет. В декабре 2023 года предприятию исполнится 145 лет

«Наш "Армалит" участвует в МВМС регулярно и всегда старается порадовать и удивить посетителей салона новинками, передовыми разработками собственного производства. В этом году, как всегда, мы представим свою продукцию, причем не в виртуальном исполнении, а именно в "железе". Будем рады всех видеть на нашем стенде во время работы салона. Безусловно, каждый МВМС — это очередной шаг для укрепления существующих и возможность обретения новых партнерских связей, а также прекрасная площадка для презентации возможностей производственных мощностей и интеллектуального потенциала сотрудников предприятия»,— подчеркнул представитель компании.

Денис Семенцов

Прямая речь

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Проведение одной из ведущих выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения — большая честь для нашего города. Санкт-Петербургу в этом году исполнилось 320 лет. 319 из них он строит военные корабли и гражданские суда и по праву считается родиной Военно-Морского Флота России.

Сегодня мировое судостроение стоит перед новыми вызовами. Участникам отрасли предстоит решать актуальные задачи технологического, управленческого, социального характера. Мы рады быть организаторами этого диалога.

Уникальный опыт, накопленный Санкт-Петербургом, сочетает мощную научную базу и практику создания современной военно-морской техники. Это позволяет нашей стране добиваться непревзойденных технических характеристик изделий и оставаться одним из ведущих поставщиков на мировом рынке.

Сотрудничество в морской отрасли всегда имело первостепенное значение для развития международных отношений, обеспечения национальной безопасности и обороноспособности государств.

В этом году Международный военно-морской салон пройдет в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Новая площадка создана совместно с Министерством обороны России по решению нашего Президента и посвящена истории отечественного флота.

Благодарю Министерство обороны Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за высокий уровень сотрудничества, за поддержку петербургских предприятий, за доверие к нашим компетенциям и возможностям. Уверен, что наши совместные планы по строительству новых кораблей и судов будут воплощены в жизнь.