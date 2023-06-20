Зеленский одобрил выплаты борцам за украинскую независимость во времена СССР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительной надбавке к пенсии для политзаключенных времен СССР, которые были «борцами за независимость» Украины. Выплаты для них будут увеличены на 4,2 тыс. гривен (около 9,6 тыс. руб.) с последующей индексацией.

Согласно пояснительным материалам к документу, увеличенную пенсию «за особые заслуги перед Украиной» будут выплачивать людям, признанным «борцами за независимость страны» в XX веке. Повышенная пенсия предусмотрена также для реабилитированных среди тех, кто по политическим или религиозным мотивам пострадал от репрессий или безосновательного заключения в психиатрическое учреждение по решению репрессивных органов.

Законопроект об увеличении размера пенсий был принят Верховной радой 30 мая. Как сообщил тогда депутат парламента Владимир Вятрович, из документа были изъяты упоминания о советских наградах и званиях. Он добавил, что пребывание на высоких государственных должностях во времена СССР также больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.