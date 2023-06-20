Суд в Петербурге вменяет новые статьи стрелявшему в ОМОН мужчине

Куйбышевский райсуд Петербурга продлил арест Тиграна Хачикяна, выстрелившего 24 февраля в сотрудника ОМОНа у Гостиного двора. Ему также вменяют новые статьи, в том числе о незаконном обороте оружия, пишет 20 июня объединенная пресс-служба судов города.

Мужчине предъявлено обвинение о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ). Ранее его обвиняли в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), а также в покушении на терроризм (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Тиграну Хачикяну продлили содержание в СИЗО — до 24 августа. Обвиняемый и сторона защиты не возражали против удовлетворения ходатайства следствия. Вину мужчина признает частично.

Напомним, что 24 февраля 2023 года Хачикян выстрелил в сотрудника ОМОНа у входа на станцию «Гостиный двор». Как ранее писал «Ъ-СПб», мужчина пришел к Гостиному двору, где в связи с информацией о возможных протестных акциях к годовщине начала военных действий на территории Украины дежурили дополнительные наряды полиции и Росгвардии. Он был вооружен травматическим пистолетом, двумя ружьями и «коктейлями Молотова». Когда Хачикян включил на портативной музыкальной колонке композицию «Вставай, страна огромная», на него обратил внимание один из бойцов ОМОН и подошел к нему, Хачикян открыл огонь. Его задержали на месте. Бойца ОМОН госпитализировали в тяжелом состоянии.

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