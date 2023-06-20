Орбан и Вучич подписали меморандум о расширении нефтепровода «Дружба» до Сербии

Сербия и Венгрия подписали меморандум, согласно которому южную ветку нефтепровода «Дружба» протянут до сербского города Нови-Сад. Запитывать нефтепровод протяженностью 128 км будут из венгерского города Альгио. Исследовательская компания Enerdata оценивает стоимость проекта в €100 млн.

Подписание меморандума прошло 20 июня на заседании стратегического совета по сотрудничеству между Сербией и Венгрией в сербском городе Палич. Как сообщает сербское агентство Tanjug, на заседании присутствовали президент и премьер-министр Сербии Александр Вучич и Ана Брнабич, а также президент и премьер-министр Венгрии Каталин Новак и Виктор Орбан.

Из-за санкций Сербия не может импортировать сырую российскую нефть через Хорватию. Благодаря соглашению с Венгрией Сербия сможет транзитом получать российскую нефть из нефтепровода «Дружба». Поставки нефти из России по «Дружбе» не подпадают под санкции ЕС.

С апреля 2023 года Украина пыталась вдвое поднять цену транзита российской нефти по своему участку нефтепровода. Сейчас украинские власти ведут переговоры со Словакией, Венгрией и Чехией, чтобы потребители этих стран напрямую оплачивали транспортировку нефти по нефтепроводу.

Подробнее о поставках нефти в Европу по «Дружбе» — в материале «Ъ» «"Дружба" пошла по этапам».

Полина Мотызлевская