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Коммерсантъ FM
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В Ярославской области ФСБ изъяла 13 тысяч литров контрафактного спирта

В Ярославской области ФСБ выявила два подпольных цеха производства алкоголя, изъято 3 тыс. л этилового спирта и 10 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского управления ФСБ.

Два подпольных цеха работали в Ярославском и Гаврилов-Ямском районах. В одном было изъято более 10 тыс. л спиртосодержащей жидкости, во втором — 3 тыс. л этилового спирта. После проведения оперативных мероприятий было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», которое находится в производстве УМВД по Ярославской области.

В рамках уголовного дела задержаны два жителя Ярославля. Следствие установило, что они вели «деятельность по изготовлению этилового спирта без соответствующей лицензии». В ФСБ намерены провести экспертизы изъятого спирта на предмет «угрозы здоровью населения и окружающей среде».

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Андрей Иванов, Ярославль

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