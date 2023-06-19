Американские владельцы ФК «Рома» запретили вести переговоры о переходе вратаря ФК «Краснодар» Сафонова

Футбольный клуб «Рома», выступающий в Серии А (высший дивизион итальянского футбольного чемпионата), вел переговоры о переходе вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова. Однако дальнейшие переговоры запретили вести американские владельцы клуба. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вратарь ФК «Краснодар» мог перейти в итальянскую команду в летнее трансфертное окно. Запрет на переговоры связан с политической ситуацией, подчеркивает «Чемпионат».

Сам господин Сафонов в разговоре с «Ъ-Кубань» отказался от комментариев.

По данным интернет-портала Transfertmarket, стоимость голкипера «быков» оценивается в 16 млн евро. За ФК «Краснодар» 24-летний вратарь провел 36 матчей в прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ), пропустив в них 52 гола и 11 матчей сыграв «на ноль».

Олег Исаев

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