В штаб-квартирах оргкомитета Олимпийских игр-2024 во Франции прошли обыски

Полиция провела обыски в штаб-квартирах организационного комитета Олимпийских игр 2024 года Cojop и Solideo, которые находятся в Сен-Дени и в Париже соответственно. По информации издания Le Monde, обыски связаны с расследованием возможного «хищения государственных средств и фаворитизма».

Первое из расследований было начато в 2017 году под руководством Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF). Поводом для его проведения стали подозрения в «незаконном получении выгоды и хищении государственных средств и фаворитизме» при заключении контрактов в рамках организации Олимпийских игр.

Согласно двум отчетам французского антикоррупционного агентства, представленным в 2021 году, были допущены неточности в документах, отражающих закупки для проведения Олимпийских игр. Агентство также отмечало, что при согласовании ряда контрактов имел место «конфликт интересов».

Второе расследование было инициировано в 2022 году, его ведет финансовая бригада судебной полиции Парижа (BRDE). Оно связано с деятельностью организационного комитета и компании Solideo, отвечающей за строительство инфраструктуры и подготовку территорий для проведения игр.

33-е летние Олимпийские игры планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. Официальной столицей Олимпийских игр-2024 Париж был объявлен на заседании Международного олимпийского комитета в сентябре 2017 года.