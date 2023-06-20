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В Самаре памятник погибшим в локальных войнах отремонтируют за 17 млн рублей

Подведены итоги торгов на проведение капитального ремонта памятника погибшим в локальных войнах в Самаре. Компания-победитель аукциона запросила за свою работу 17 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт предусматривает проведение работ в течение 130 календарных дней с момента его заключения. Заказчиком капремонта монумента является МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания».

В числе прочего работы будут включать обустройство подсветки памятника, переделку подиума под скульптурной композицией «Солдат» в горизонтальную плоскость с устройством на входе гранитной ступени толщиной 150 мм. Также монумент очистят от грязи, а его площадку благоустроят.

Ранее был найден подрядчик для нового этапа реставрации самарской «Дачи со слонами». Подрядчик получит за работу 79,5 млн руб.

Георгий Портнов

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