В Самаре памятник погибшим в локальных войнах отремонтируют за 17 млн рублей

Подведены итоги торгов на проведение капитального ремонта памятника погибшим в локальных войнах в Самаре. Компания-победитель аукциона запросила за свою работу 17 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт предусматривает проведение работ в течение 130 календарных дней с момента его заключения. Заказчиком капремонта монумента является МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания».

В числе прочего работы будут включать обустройство подсветки памятника, переделку подиума под скульптурной композицией «Солдат» в горизонтальную плоскость с устройством на входе гранитной ступени толщиной 150 мм. Также монумент очистят от грязи, а его площадку благоустроят.

Ранее был найден подрядчик для нового этапа реставрации самарской «Дачи со слонами». Подрядчик получит за работу 79,5 млн руб.

Георгий Портнов