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Глава компании «Электромаш» из Новочеркасска осужден за поставку контрафактного оборудования для АЭС

Новочеркасский городской суд признал генерального директора ООО ТД «Электромаш» Арсена Сулейманова виновным в поставке контрафактного оборудования для Нововоронежской АЭС-2 и подделке документов. Мужчина приговорен к заключению в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Как сообщало ранее ФСБ, предприятие под руководством Арсена Сулейманова поставляло контрафактные приборы радиационного контроля и спректроанализаторы, на которые были изготовлены поддельные паспорта качества на сумму 13,3 млн руб. На станции выяснили, что оборудование не соответствует заявленному качеству, и не стали его использовать.

Суд установил, что обвиняемый изготовил два поддельных распоряжения о переводах денежных средств на сумму 1,1 млн руб. В документах содержались ложные сведения о закупке необходимого для АЭС оборудования, хотя по факту были приобретены некачественные аналоги. Также Арсен Сулейманов пытался вывести средства в размере 2,3 млн руб. со счетов подконтрольного ему предприятия путем применения поддельных распоряжений о закупке оборудования.

По факту выявленных деяний глава новочеркасского предприятия был задержан по обвинению в покушении на мошенничество по сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159) и подделке документов в целях неправомерного оборота денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Суд признал его виновным. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «Электромаш» зарегистрировано в 2009 году в Новочеркасске. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и принадлежностями. Единственным владельцем и генеральным директором предприятия является Арсен Сулейманов. Выручка компании в 2021 году оставила 53 млн руб., а чистая прибыль — 951 тыс. руб.

Анастасия Назарова

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