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Новочеркасская компания поставляла контрафактное оборудование для атомных станций

Против руководства коммерческого предприятия из Новочеркасска возбуждено уголовное дело по факту поставок некачественного оборудования для нужд Нововоронежской атомной электростанции, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, в качестве обвиняемого перед судом предстанет генеральный директор ООО ТД «Электромаш» Арсен Сулейманов.

По данным Федеральной службы безопасности, предприятие поставляло контрафактные приборы радиационного контроля и спректроанализаторы, на которые были изготовлены поддельные паспорта качества. Использование данного оборудования могло повлечь возникновение чрезвычайные происшествия и аварии.

Как сообщил источник, в 2022 году ООО ТД «Электромаш» пыталось поставить по поддельным документам оборудование госкорпорации «Росатом» на сумму более 40 млн руб. для строительства в рамках межправительственного соглашения атомной электростанции «Руппур» (Бангладеш). В случае, если бы поставка состоялась, использование некачественного оборудования могло повлечь существенный экономический и имиджевый ущерб. В 2014-2015 году ООО ТД «Электромаш» поставил также контрафактное оборудование ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму 17 млн руб. Руководство предприятия предоставило поддельные бирки, паспорта качества и другие технические документы.

«Уголовное дело по указанному факту, возбужденное по ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.1 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, в отношении руководителя предприятия передано на рассмотрение в Новочеркасский городской суд Ростовской области», — сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «Электромаш» зарегистрировано в 2009 году в Новочеркасске. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами, оборудованием и принадлежностями. Единственным владельцем и генеральным директором предприятия является Арсен Сулейманов. Выручка компании в 2021 году оставила 53 млн руб., а чистая прибыль — 951 тыс. руб.

Анастасия Назарова

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