Экс-заместителя главы городского округа в Тюменской области за взятки отправили в колонию

Заводоуковский районный суд Тюменской области признал виновной экс-заместителя главы Заводоуковского городского округа Римму Назарову в получении взятки (ч.1, ч.2, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона, ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что взятки она получала с 2015 по 2019 год за совершение действий, способствовавших признанию фирм единственными поставщиками услуг по организации и проведению концертных выступлений, пошиву одежды для сцен домов культуры и проведению курсов повышения квалификации для работников социальной сферы. Общая сумму взятки превысила 1,8 млн руб.

Суд также лишил Римму Назарову права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение пяти лет.

Ранее в Тюмени за взятки под домашний арест отправили двух чиновников из отдела по строительному контролю и надзору ремонта и реконструкции МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством и ремонтом объектов ЖКХ». По данным следствия, за взятки они согласовали и подписали исполнительную документацию с фиктивными объемами выполненных работ на объектах областного центра.

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