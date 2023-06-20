Еще один нижегородец отравился сидром

Нижегородец с симптомами отравления суррогатным сидром поступил в Кстовскую районную больницу. Пострадавший купил напиток неделю назад, а выпил его вечером 19 июня, сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

«Диагноз подтвержден лабораторно. Пациент экстренно переведен в областной токсикологический центр городской больницы №33 Нижнего Новгорода»,— написал министр.

Ранее от суррогатного «Мистера сидра» скончались четверо жителей Нижегородской области. Всего в России насчитывается больше 30 жертв.

Анастасия Еремина